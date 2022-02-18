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Ума Турман высказалась о третьей части «Убить Билла»

Актриса Ума Турман заявила, что выход третьей части «Убить Билла» случится не скоро

Кадр: фильм «Убить Билла»

Американская актриса Ума Турман высказалась о выходе третьей части «Убить Билла». Об этом сообщает Deadline.

Слухи о том, что Квентин Тарантино займется третьим фильмом серии, распространяются более 15 лет. По словам исполнительницы главной роли в первых двух картинах, когда-то создатели всерьез обсуждали этот проект.

«Я не вижу его на горизонте. Я ненавижу разочаровывать людей. Все хотят его выхода, но я думаю, что это случится не скоро», — заявила Турман.

В 2019 году Тарантино рассказал о желании снять продолжение «Убить Билла». Тогда режиссер отметил, что займется третьей частью не ранее чем через три года, и фильм будет отличаться от предшественников. «Я бы не хотел просто снять какое-нибудь нелепое приключение. Она (невеста в исполнении Умы Турман — прим. «Ленты.ру») просто не заслужила этого!» — подчеркнул он.

В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент, отмечая, что дилогия «Убить Билла» считается за одну картину.

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Марина Погосян
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