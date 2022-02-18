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Россиянин зарезал подругу жены за рассказы об изменах супруги

На Алтае 46-летний уголовник убил ножом рассказавшую об изменах супруги подругу жены

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Алтайском крае задержан заподозренный в жестоком убийстве подруги жены ранее судимый 46-летний россиянин. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (CКР).

По данным следствия, вечером 14 февраля уголовник распивал алкоголь в компании супруги, которая через некоторое время ушла спать. Вскоре в дом пришла ее подруга, которая присоединилась к распитию спиртного и стала рассказывать обвиняемому об изменах его жены. Мужчина попросил ее прекратить неприятный разговор, пояснив, что не хочет об этом слушать. Но женщина продолжала. Тогда он взял нож и несколькими сильными размашистыми ударами убил ее.

Утром в состоянии похмелья, оглядев помещение, он понял, что натворил. Решил немедленно избавиться от трупа. Он взял топор и попытался расчленить тело своей жертвы, чтобы сжечь в дальнейшем в печи бани. Однако справиться с этой задачей он так и не смог. Тогда мужчина сгреб останки в мешок и скинул его в погреб.

Позже он рассказал о содеянном родственникам, и те немедленно сдали его полицейским. СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. На время расследования подсудимый отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Владимир Седов
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