Сестры Хадид снялись голыми в рекламе Versace

Супермодели палестинско-голландского происхождения Белла и Джиджи Хадид стали героинями новой рекламной кампании люксового бренда Versace. Снимок появился на странице Донателлы Версаче в Instagram.

На размещенной фотографии сестры позируют голыми на фоне белой стены, прикрывая обнаженные части тела волосами и небольшими сумками черного и белого цветов. Образы манекенщиц дополнили одинаковые ожерелья и браслеты на щиколотках. Родственницы держат в руках красное яблоко, при этом ногу Беллы Хадид обвивает желтая змея.

Известно, что авторами съемки выступили популярные фотографы Мерт Алас (Mert Alas) и Маркус Пигготт (Marcus Piggott), в объектив которых неоднократно попадали супермодели Наталья Водянова, Ирина Шейк, Белла Халид и другие.

В октябре прошлого года Белла Хадид снялась полуобнаженной в рекламе популярного бренда Michael Kors. Звезду запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.