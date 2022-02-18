Вирусолог рассказал об особенности антител при омикрон-штамме

Для того, чтобы избежать заражения омикрон-штаммом коронавируса, человеку нужно иметь высокий титр антител в организме, он должен превышать 1000 Bau/мл. О такой особенности заявил в беседе с Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Он отметил, что другие значения не смогут уберечь от заражения. «Однако, сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — рассказал биолог.

Главный профилактолог Уральского федерального округа Сергей Токарев также полагает, что для защиты от омикрона уровень антител должен быть выше 1000 Bau/мл. Он напомнил, что при варианте дельта в организме человека должно быть не менее 300 Bau/мл.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что антитела, которые вырабатываются к омикрону, не способны полностью нейтрализовать другие штаммы коронавируса.

Он пояснил, что иммунную защиту организма обеспечивают не только антитела, есть еще клеточный иммунитет.