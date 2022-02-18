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Власти Петербурга выплатят компенсацию семьям погибших при обследовании желудка

Беглов решил выплатить семьям погибших при обследовании желудка в Петербурге 1 млн рублей

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим при обследовании желудка пациентам. Об этом решении сообщается на сайте администрации города.

Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, семьям погибших выделят по одному миллиону рублей, пострадавшим, получившим инвалидность, — 500 тысяч рублей. Компенсация при установлении причинения вреда здоровью составит 300 тысяч рублей.

Как сообщили в администрации Петербурга, для оказания адресной медико-социальной помощи семьям погибшим и пострадавшим разработан план.

«Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь», — говорится в сообщении правительства.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария. Затем 4 февраля число жертв отравления барием увеличилось до семи.

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Анастасия Шейкина
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Власти Петербурга выплатят компенсацию семьям погибших при обследовании желудка
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