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Осужденного на 20 лет за госизмену российского доцента отказались освободить

Суд отклонил ходатайство об УДО доцента МАИ Воробьева, осужденного на 20 лет за госизмену

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Валуйский районный суд Белгородской области отказался условно-досрочно освободить доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, осужденного на 20 лет колонии за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Таким образом, было отклонено соответствующее ходатайство российского ученого, просившего об УДО в связи с тяжелой болезнью.

8 сентября 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Воробьеву. Помимо госизмены его осудили также за покушение на контрабанду технологий. Из приговора Мосгорсуда от 23 апреля 2021 года исключены показания ряда свидетелей и отправлен на пересмотр вопрос о судьбе денежных средств, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств.

Воробьеву вменялась передача сведений, составляющих гостайну, сотруднику Харбинского политехнического университета в ноябре 2018 года. Речь идет о данных, связанных с работой «безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива», пояснял адвокат ученого Антон Голубев. Покушение на контрабанду доценту инкриминировали с связи с отправкой в Китай в 2019 году военного оборудования.

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Любовь Ширижик
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