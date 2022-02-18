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Жена Дэвида Бекхэма назвала пыткой свою тренировку для поддержания стройности

Виктория Бекхэм показала упражнения с резинкой и утяжелителями для стройности

Фото: @victoriabeckham

Британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм показала тренировку, с помощью которой поддерживает стройность. Публикация появилась на ее странице в Instagram в пятницу, 18 февраля.

43-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма разместила серию снимков, на которых она выполняет упражнения в спортивной форме бренда Reebok, амбассадором которого является. Знаменитость запечатлена в черных бра и лосинах, а также белых кроссовках. При этом волосы предпринимательницы собраны в высокий пучок.

На размещенных кадрах видно, что бизнесвумен тренируется с резинкой и утяжелителями: гантелью и блином для штанги. Бэкхем делает упражнения, направленные на укрепление мышц спины, рук и ног. Известно, что занятия для нее разрабатывает тренер Бобби Рич (Bobby Rich). «Посмотрите на мою "тренировку-пытку" от Бобби», — назвала свое задание звезда.

Ранее в феврале бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей женны. По словам футболиста, секретом стройности его Виктории является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что она ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле.

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Майя Пономаренко
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