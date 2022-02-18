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Названы место и дата прощания с актером Геннадием Юхтиным

Прощание c народным артистом РФ Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в ритуальном зале ЦКБ

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Названы место и дата церемонии прощания с народным артистом России Геннадием Юхтиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Гражданскую панихиду по звезде фильмов «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате» планируется провести 22 февраля в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ). Информация о том, на каком кладбище похоронят Юхтина, в настоящее время уточняется.

О кончине Геннадия Юхтина стало известно в пятницу, 18 февраля. За последний месяц актера дважды госпитализировали. У него были обнаружены COVID-19 и вирусная пневмония. Юхтин скончался в возрасте 89 лет.

Геннадий Юхтин был также известен по таким картинам, как «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Кроме этого, он появлялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтину было присуждено Звание народного артиста России.

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Сергей Равин
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