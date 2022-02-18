Лавров призвал ОБСЕ указывать инициаторов нарушения прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна указывать инициаторов нарушения режима прекращения огня в Донбассе. С таким призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале ТАСС.

По словам Лаврова, при подсчете жертв среди мирных граждан и разрушений в гражданском секторе выяснилось, что сторона непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) несет большие потери, чем Украина. Министр уточнил, что подобные данные удалось зафиксировать только под настойчивым давлением России на ОБСЕ.

«Сейчас, когда Специальная мониторинговая миссия освещает последние события (...) мы опять обращаем внимание на то, что она делает это обезличенно, (...) не указывая, кто ведет основную часть обстрелов и где основная часть разрушений», — заявил Лавров, комментируя обострение на Донбассе, которое произошло 17 февраля.

В том же выступлении Лавров заявил, что российская сторона серьезно озабочена отказом киевских властей от прямого диалога с Донбассом, предусмотренным Минскими соглашениями.