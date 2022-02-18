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Лавров ответил на отказ Киева от прямого диалога с Донбассом

Глава МИД России Сергей Лавров назвал вызовом отказ Киева от диалога с Донбассом

Фото: пресс-служба МИД РФ

Российская сторона серьезно озабочена отказом киевских властей от прямого диалога с Донбассом, предусмотренным Минскими соглашениями. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Мы подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей во всей их полноте и во всей их последовательности. И конечно же, с нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — отметил дипломат, назвав действия Киева прямым вызовом и прямым отказом соблюдать Минские соглашения.

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14 февраля

Ранее Лавров призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ указывать инициаторов нарушения прекращения огня в Донбассе. По его словам, при подсчете жертв среди мирных граждан и разрушений в гражданском секторе выяснилось, что сторона непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) несет большие потери, чем Украина.

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Анжелика Бережная
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