Лавров ответил на отказ Киева от прямого диалога с Донбассом

Российская сторона серьезно озабочена отказом киевских властей от прямого диалога с Донбассом, предусмотренным Минскими соглашениями. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Мы подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей во всей их полноте и во всей их последовательности. И конечно же, с нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — отметил дипломат, назвав действия Киева прямым вызовом и прямым отказом соблюдать Минские соглашения.

Ранее Лавров призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ указывать инициаторов нарушения прекращения огня в Донбассе. По его словам, при подсчете жертв среди мирных граждан и разрушений в гражданском секторе выяснилось, что сторона непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) несет большие потери, чем Украина.