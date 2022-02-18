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Захарова обвинила Киев в геноциде на территории Донбасса

Официальный представитель МИД Захарова обвинила Киев в геноциде на территории Донбасса
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в геноциде на территории Донбасса. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ.

«Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?» — заявила она.

По словам Захаровой, страны Запада сомневаются в том, ситуация на территории Донбасса похожа на геноцид. «Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к жителям республики, в котором рассказал о планах Киева в ближайшее время перейти к наступлению на территорию ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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