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Путин дал поручение главе МЧС по беженцам из ДНР и ЛНР

Путин направил врио главы МЧС Чуприяна встретить беженцев из Донбасса

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По его распоряжению Чуприян должен будет заняться организацией встречи и размещением беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Под его контролем для прибывающих будет организована раздача горячего питания и оказание медицинской помощи.

Ранее Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему из Донбасса, по 10 тысяч рублей.

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин распорядился начать массовую эвакуацию жителей республики на территорию России. Эвакуировать планируется женщин и детей, их разместят в Ростовской области.

Сами власти Ростовской области, комментируя распоряжение главы ДНР, заявили, что узнали о начале эвакуации из новостей.

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Роман Кирьянов
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