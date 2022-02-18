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В Ростовской области узнали о решении эвакуировать к ним жителей ДНР из новостей

Власти Ростовской области от СМИ узнали о планах эвакуировать к ним беженцев из ДНР

Фото: Джон Траст / РИА Новости

Власти Ростовской области узнали из новостей в СМИ о решении эвакуировать в регион жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает Znak.com.

Об этом, в частности, заявили в администрации губернатора региона, отметив, что пока у них нет информации о планах по развертыванию пунктов временного размещения для беженцев.

В пограничном управлении ФСБ по региону отказались прокомментировать данную информацию. В управлении МЧС по области отметили, что подобные вопросы в первую очередь входят в компетенцию органов местного самоуправления.

Ранее 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил об организации массового централизованного выезда населения республики в Россию, в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста. Он также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой беженцы будут размещены в Ростовской области.

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Игорь Дмитров
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