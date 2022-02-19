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Всемирный банк поддержит реформы на Украине

Глава Всемирного банка Мэлпасс пообещал Зеленскому 350 млн долларов на реформы Украины
Владимир Зеленский и Дэвид Мэлпасс

Владимир Зеленский и Дэвид Мэлпасс. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудили вопрос о выделении структурой Киеву 350 миллионов долларов на поддержку реформ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

Мэлпасс пообещал Зеленскому, что Всемирный банк поддержит реформы на Украине и выделит на их реализацию 350 миллионов долларов. Этот вопрос рассмотрят в организации к концу марта.

«Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до 350 миллионов долларов США», — говорится в заявлении пресс-службы.

Мэлпасс добавил, что Всемирный банк планирует поддерживать Украину и в дальнейшем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сумму американских кредитных гарантий Украине. По его словам, Штаты предложили стране США поддержку в объеме до одного миллиарда долларов на осуществление программ экономических реформ и продолжение взаимодействия Киева с Международным валютным фондом.

Марина Совина
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