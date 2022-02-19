Попова оценила ситуацию с COVID-19 в Донбассе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых местные жители едут в Ростовскую область. Об этом пишет РИА Новости.

«Эпидситуация в регионах Донбасса — не самая благополучная и тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас», — отметила она.

Попова отметила, что объем тестирования на коронавирусную инфекцию в Донбассе и России несопоставим. Также она добавила, что обеспечить соблюдение санитарных требований «в толпе не представляется возможным».

Ранее сообщалось, что Попова вылетела в Ростовскую область для координации противоэпидемических мероприятий при размещении жителей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также глава Роспотребнадзора займется координацией предупреждения распространения респираторных инфекций