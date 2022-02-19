Раскрыта причина отправки главы Роспортебнадзора в Ростовскую область

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса. Причину отправки раскрыли РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Глава службы будет координировать предупреждение распространения респираторных инфекций у взрослых и детей.

В сообщении отмечается, что особое внимание будет уделено организации безопасного питания, в особенности детей.

Вечером 18 февраля в Ростовскую область по поручению президента России Владимира Путина была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном для организаци приема граждан ДНР и ЛНР. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Ранее первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область. 18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.