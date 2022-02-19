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Страны G7 сделали заявление из-за ситуации на Украине

Страны G7 пригрозили России беспрецедентными издержками в случае эскалации на Украине

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Любая дальнейшая эскалация вокруг Украины будет иметь огромные последствия для Москвы, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) по итогам встречи в Мюнхене, пишет РИА Новости.

Как отметили главы МИД, ограничения будут включать, в том числе, «финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей». G7 пытается искать дипломатические пути решения проблем на юго-востоке Украины, добавили они. «Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия», — пригрозили политики.

По их словам, санкции приведут «к значительным и беспрецедентным издержкам для российской экономики». «В таком случае мы примем согласованные ограничительные меры», — сделали заявление страны G7 из-за ситуации на Украине.

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Запад и Киев с осени 2021 года обвиняют Россию в стягивании войск и подготовке нападения на Украину. При этом в Москве неоднократно говорили, что не имеют таких планов. Западные СМИ предполагали, что Россия атакует соседнее государство 16 февраля. Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он пережил «вторжение» на Украину, рассказал, что не обращает внимания на подобные вбросы.

Алия Шарафутдинова
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