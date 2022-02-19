Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова в беседе с радио Sputnik рассказала о двух ошибках при лечении кашля.

По словам специалиста, при появлении кашля многие сразу делают вывод, что он вызван простудным заболеванием, и начинают без консультации с медиками принимать отхаркивающие препараты. Однако кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Кожевникова отметила, что он может быть признаком других патологий. «Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», — сказала она.

В случаях, когда кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, например, COVID-19 или ОРВИ, некоторые начинают сразу принимать антибактериальные препараты без назначения врача, отметила специалист. По ее словам, без медицинского образования невозможно выбрать подходящий для конкретной ситуации антибиотик и рассчитать его оптимальную дозу.

Врач подчеркнула, что у каждого антибактериального препарата есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. «Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным», — отметила она.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал способы быстро вылечить кашель. Специалист отметил, что кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Он посоветовал принимать противовирусные, противомикробные средства. «Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты — кратковременно, в течение двух-трех дней», — подчеркнул он.