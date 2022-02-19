В ЛНР сообщили о взрыве найденной на пути следования беженцев мины

Мина, найденная ранее на пути следования беженцев из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Россию, была взорвана в лесополосе. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал РЕН ТВ

Отмечается, что колонна беженцев, которая из-за найденного взрывного устройства последний час стояла в пробке, двинулась в сторону поселка Изварино.

Ранее сообщалось, что инцидент со взрывчаткой произошел в районе города Краснодон на трассе «Луганск — Изварино». Мина была обнаружена под мостом.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.