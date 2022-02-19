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В ДНР рассказали о жертвах диверсий украинской армии

Представитель НМ ДНР Басурин рассказал о гражданских жертвах диверсий украинских силовиков

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В самопровозглашенной Донецкой народной республике появились жертвы среди гражданских лиц из-за диверсионной деятельности украинских силовиков. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

Он заявил, что украинской армией совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане ДНР. «На территории ДНР активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки», — сказал пресс-секретарь НМ ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал. По его словам, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступлению.

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Николай Чигасов
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