В ДНР рассказали о жертвах диверсий украинской армии

В самопровозглашенной Донецкой народной республике появились жертвы среди гражданских лиц из-за диверсионной деятельности украинских силовиков. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

Он заявил, что украинской армией совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане ДНР. «На территории ДНР активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки», — сказал пресс-секретарь НМ ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал. По его словам, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступлению.