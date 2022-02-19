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В США заявили о готовности Байдена встретиться с Путиным

Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным для дипломатии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности американского президента Джо Байдена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если эти встречи пойдут «на пользу дипломатии и миру». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом), передает ТАСС.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — сказал госсекретарь.

Ранее Байден заявил, что Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. При этом он отметил, что пока Путин не вторгнется на Украину, США будут рассчитывать на дипломатическое урегулирование ситуации.

13 февраля Путин в ходе телефонного разговора сообщил Байдену об опасности милитаризации Украины. Политик обратил внимание американского лидера на вопросы поставок на Украину оружия. По его словам, таким образом западные страны поощряют возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма.

Марина Совина
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