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Женщина рассказала о последствиях падения пробившего потолок спальни метеорита

Жительница Канады заявила, что не хочет продавать метеорит, пробивший потолок ее спальни

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Жительница Канады Рут Гамильтон, потолок спальни которой пробил метеорит, рассказала, что не намерена расставаться с камнем. О последствиях инцидента она рассказала The Guardian.

По словам женщины, спустя несколько месяцев после происшествия она заделала дыру от камня в потолке. Она отметила, что считает себя счастливой, так как не испытала стресс после инцидента. Жительница Канады поделилась, что метеорит, упавший в ее комнату, хотели купить.

«Я бы хотела показать его в местных школах и университетах, рассказать эту историю детям», — подчеркнула Гамильтон.

В октябре 2021 года метеорит пробил крышу в доме канадки Рут Гамильтон, которая живет в Голдене — городе на юго-востоке провинции Британская Колумбия в Канаде. Она проснулась от шума и удара чего-то твердого о подушку. Женщина не пострадала, однако камень оставил дыру в крыше.

Позже Гамильтон вызвала полицию, которая определила, что метеорит — это часть интенсивного метеорного потока, который ночью наблюдался над озером Луиз, расположенном примерно в 80 километрах к востоку от ее дома.

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Юлия Ямпольская
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