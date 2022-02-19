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В Госдуме прокомментировали выплаты для беженцев Донбасса

Депутат Новиков заявил, что Россия не могла остаться безучастной в ситуации с Донбассом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия не могла остаться безучастной в ситуации с эвакуацией населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такой комментарий депутата приводит РЕН ТВ.

По его словам, 10 тысяч рублей — сумма, необходимая для того, чтобы прожить первые дни, а также обустроиться на новом месте. В настоящее время осуществляются меры, чтобы обеспечить беженцев из Донбасса местом для проживания и питанием.

«Я убежден, что и другие меры поддержки последуют тогда, когда масштаб проблемы будет до конца оценен», — подчеркнул Новиков.

Ранее стало известно, что Ростовской области выделили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса. Средства на выплаты гражданам по десять тысяч рублей доведены до министерства труда области, заявил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов.

18 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, который прибыл в Ростовскую область.

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Юлия Ямпольская
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