В МИД России ответили на слова канцлера Германии про Донбасс

В МИД России ответили на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал нелепыми слова российского президента Владимира Путина о геноциде населения Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве назвали высказывание Шольца неприемлемым и посоветовали руководству ФРГ не смеяться над вопросами геноцида.

«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — подчеркнули в МИД.

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Шольц заявил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине «геноцид». При этом он отметил, что считает нелепым сравнение происходящего в Донбассе с массовым уничтожением людей.