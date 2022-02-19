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Шольц рассказал об исторической дискуссии с Путиным о термине «геноцид»

Канцлер ФРГ Шольц назвал нелепыми заявления президента России Путина о геноциде в Донбассе

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию о термине «геноцид». Его слова приводит РИА Новости.

Шольц назвал нелепым, что Путин сравнил происходящее в Донбассе геноцидом. «Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это», — отметил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не агрессивен, поэтому его не следует бояться. Однако, по словам Шольца, российский президент считает иначе. «Когда я говорю это ему, он всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной, причиняла урон людям, которые ничего не сделали», — рассказал Шольц.

В ответ Путину политик заявил, что таким образом альянс пытался предотвратить геноцид. «Он должен понимать, что люди в Западных Балканах абсолютно хотят стать членами ЕС, поэтому они в конечном итоге не смотрят на это так», — заключил канцлер Германии.

Ранее Шольц заявил о необходимости налаживать диалог с Россией, в том числе в нормандском формате. Запад готов вести переговоры с РФ по вопросам безопасности. Для урегулирования разногласий нужно воспользоваться всеми дипломатическими каналами, подчеркнул канцлер.

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Юлия Ямпольская
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