Глава Пентагона высказался о планах по вторжению России на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает блефом информацию о планах России по вторжению на Украину. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу ABC.

«Не думаю, что это блеф», — заявил министр обороны США, отвечая на вопрос о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины. По словам Остина, на границе с Украиной «размещено все, что нужно для успешного вторжения».

Глава Пентагона также предположил, что «атака России может произойти в короткие сроки». Он напомнил, что у границ перемещают не только боевые вооружения, но и средства логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию.

Накануне Остин в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу призвал российскую сторону к деэскалации и отводу войск от украинской границы. «Министр Остин призвал к деэскалации, возвращению российских сил, окружающих Украину, на свои базы, а также к дипломатическому урегулированию», — сказано в сообщении военного ведомства.