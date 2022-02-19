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На Украину прибыл самолет с военной помощью из Канады

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о получении военной помощи от Канады 19 февраля
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в субботу, 19 февраля, в страну прибыл самолет с военной помощью от Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения», — сообщил украинский министр.

Он также поблагодарил партнеров и друзей Украины за важное и своевременное решение.

В январе сообщалось, что правительство Канады выделит Украине 340 миллионов канадских долларов (268 миллионов долларов США) на военную помощь Украине. Как сообщил Резников, Канада также согласилась на три года продлить операцию Unifier, расширив миссию на несколько сотен человек. Кроме того, Канада направит в Киев партию средств индивидуальной защиты.

Марина Совина
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