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Раскрыто число покинувших ДНР с начала эвакуации

МЧС ДНР сообщило, что с начала эвакуации республику покинули больше 3 тысяч человек

С начала эвакуации жителей Донецкой народной республики территорию ДНР покинули 3,4 тысячи человек. Об этом глава МЧС Алексей Кострубицкий сообщил главе республики Денису Пушилину.

«По состоянию на сегодня уже эвакуированы 3 384 человека, это люди эвакуированы и на автобусах и личным транспортом», — сказал глава ведомства.

По его данным, всего планируется эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек.

Масштабную эвакуацию населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, эвакуация проходит в плановом режиме, несмотря на учащающиеся обстрелы, организованно и без паники, в основном из города эвакуируют женщин и детей, мужчины остаются.

Марина Совина
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