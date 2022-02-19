Раскрыто число покинувших ДНР с начала эвакуации

С начала эвакуации жителей Донецкой народной республики территорию ДНР покинули 3,4 тысячи человек. Об этом глава МЧС Алексей Кострубицкий сообщил главе республики Денису Пушилину.

«По состоянию на сегодня уже эвакуированы 3 384 человека, это люди эвакуированы и на автобусах и личным транспортом», — сказал глава ведомства.

По его данным, всего планируется эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек.

Масштабную эвакуацию населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, эвакуация проходит в плановом режиме, несмотря на учащающиеся обстрелы, организованно и без паники, в основном из города эвакуируют женщин и детей, мужчины остаются.