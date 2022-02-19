Власти Донецка раскрыли детали эвакуации граждан

Эвакуация граждан из Донецка в Россию проходит в плановом режиме, несмотря на учащающиеся обстрелы, организованно и без паники, в основном из города эвакуируют женщин и детей, мужчины остаются. Такие детали раскрыл мэр Донецка Алексей Кулемзин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что на заправках в Донецке скапливается транспорт, однако над решением этой проблемы работают, бензин есть. Кулемзин добавил, что все необходимые ресурсы, в том числе автотранспорт, у городских властей имеются.

Об эвакуации населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.