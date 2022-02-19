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Польша заявила о приближении ситуации вокруг Украины к критической точке

Президент Польши Дуда заявил, что ситуация вокруг Украины приближается к критической точке
Анджей Дуда

Анджей Дуда . Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что напряженность вокруг Украины нарастает. По его словам, ситуация приближается к критической отметке, пишет ТАСС.

Политик отметил, что на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской народных республиках в последнее время наблюдаются постоянные вооруженные столкновения. «Видно, что ситуация приближается к точке, которую все боятся, которую можно считать критической», — сказал он.

Дуда отметил, что между странами НАТО нет никаких противоречий. Он добавил, что в настоящее время постоянно ведется диалог с Россией. «Но возможности, что явно видно, все больше исчерпываются», — сказал он. Президент Польши заявил, что Россия собрала «огромную военную силу, невиданную со времен Второй мировой войны, вокруг границ Украины и в Белоруссии».

По его словам, украинские власти ведут себя ответственно и избегают провокаций. «Дойдет ли до эскалации? Никто точно не может ответить на этот вопрос <...> Самое важное — сохранить спокойствие до последнего момента, не дать себя спровоцировать, не поддаваться на провокации. Быть вместе и быть рядом с Украиной», — отметил он.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

Марина Совина
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