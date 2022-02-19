В ЦРУ призвали США признать одно обещание насчет НАТО

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал США признать обещание насчет НАТО. По его мнению, найденный в Британском национальном архиве документ 1991 года, в котором западные дипломаты говорят о неприемлемости подобных действий со стороны НАТО, выглядит как «решающее доказательство», которое США обязаны признать. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Макговерна, найденный документ ставит точку в споре между Россией, утверждающей, что страны Запада на исходе Холодной войны пообещали СССР не расширять НАТО на бывшие социалистические республики, и США, которые отрицают подобные гарантии и отстаивают принцип «открытых дверей» Североатлантического альянса.

«Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если [госсекретарь Энтони] Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чем нельзя доверять», — заявил Макговерн.

18 февраля журнал Spiegel сообщил, что в Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ, находящийся под грифом «секретно», в котором содержится протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО неприемлемо.