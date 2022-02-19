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В МЧС раскрыли число пропускных пунктов на границе с Донбассом

В МЧС сообщили о 15 пропускных пунктах на границе с Донбассом в Ростовской области

Фото: ТАСС / Telegram

В МЧС России сообщили, что в Ростовской области функционирует 15 пропускных пунктов на границе с Донбассом, передает РИА Новости.

«По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации противоэпидемических мероприятий при размещении жителей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Особое внимание будет уделено организации безопасного питания, уточняется в пресс-службе ведомства.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он сослался на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

Марина Совина
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