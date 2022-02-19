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Женщина погибла при спуске с горы Бештау

Туристка из Пятигорска погибла при сходе с горы Бештау высотой 1,4 километра

Фото: Shutterstock

Жительница Пятигорска погибла во время спука с горы Бештау. Ей помешали погодные условия. Об этом сообщает «Российская газета».

Три женщины отправились на гору высотой 1400 метров, но не смогли самостоятельно спуститься. Они обратились за помощью в экстренные службы. На середине спуска одна из женщин погибла. Еще одна оказалась в железноводской городской больнице с обморожением ног.

Туристы столкнулись с трудностями из-за погодных условий на горе. На Бештау в данный момент грязно, местами лежит снег. Кроме того, спуск с горы затянулся, и к вечеру различать путь стало еще труднее.

В администрации Железноводска рассказали, что это не первый случай за последнее время, когда спасатели вынуждены снимать туристов с различных вершин. В новогоднюю ночь помощь потребовалась путешественникам, застрявшим на горе Развалка.

Ранее сообщалось, что на одном из горнолыжных курортов Сочи погиб 34-летний сноубордист. По предварительным данным, во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Самостоятельно он выбраться не смог. Подошедшие на помощь очевидцы попытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

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Варвара Кошечкина
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