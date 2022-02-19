В Швеции рассказали о странном обряде российских хоккеистов перед полуфиналом ОИ

Шведское издание Aftonbladet на своем сайте сообщило о подготовке сборной России перед полуфинальным матчем хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Журналисты рассказали, что на разминке за 40 минут до начала встречи российские хоккеисты выстроились всем составом и смотрели на соперника. Они назвали этот обряд странным и настроенным на деморализацию соперника. Кроме того, шведское СМИ обратило внимание на то, что защитник Сергей Телегин не хотел уходить предпоследним с разминки, долгое время дожидаясь того, чтобы это сделал шведский соперник.

18 февраля сборная России по хоккею одержала победу над Швецией в полуфинальном матче олимпийского турнира. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:1.

В финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.