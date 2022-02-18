Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские хоккеисты обыграли Швецию в полуфинальном матче. Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1. В основное время в составе российской команды отличился Антон Слепышев. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк.

В финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Игра состоится 20 февраля.