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Спорт

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады в Пекине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские хоккеисты обыграли Швецию в полуфинальном матче. Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1. В основное время в составе российской команды отличился Антон Слепышев. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк.

В финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Игра состоится 20 февраля.

Дарья Коршунова
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