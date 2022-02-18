Тренер сборной России по хоккею объяснил вылет Канады и США с Олимпиады-2022

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров высказался о вылете США и Канады с Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

«У канадцев были не слишком интенсивные сборы, американцы подустали. Видимо, североамериканские сборные устали в моменте, из-за чего пропустили ненужные голы и не смогли найти сил отыграться», — объяснил вылет команд Федоров. Он подчеркнул, что сборной России пришлось перестроить подготовку к турниру, однако игроки сумели адаптироваться к пекинским условиям.

Сборные США и Канады вылетели в четвертьфинале олимпийского турнира. Американцы уступили Словакии в серии послематчевых буллитов со счетом 2:3, а канадцы проиграли Швеции со счетом 0:2.

Сборная России в четвертьфинале сломила сопротивление команды Дании. Отечественные хоккеисты переиграли соперников со счетом 3:1. В полуфинале команда сыграет со Швецией.

Матч полуфинала пройдет 18 февраля. Время начала встречи — 16:10 по московскому времени.