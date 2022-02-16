Определился соперник сборной России по хоккею в полуфинале Олимпиады

Сборная Швеции по хоккею обыграла Канаду в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Таким образом, определился соперник сборной России в полуфинале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шведы победили соперников со счетом 2:0. Первую шайбу в матче забросил шведский форвард ЦСКА Лукас Вальмарк, а в концовке отличился Антон Ландер. В полуфинале шведы встретятся с российской командой.

Матч полуфинала пройдет 18 февраля. Время начала встречи — 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сойдутся сборные Финляндии и Словакии. Матч также состоится 18 февраля, в 7:10 по московскому времени.

Сборная России в четвертьфинале сломила сопротивление команды Дании. Отечественные хоккеисты переиграли соперников со счетом 3:1. Словакия на пути к полуфиналу победила сборную США. Финляндия оказалась сильнее сборной Швейцарии.

Сборная России — действующий чемпион олимпийского турнира. На Играх в Пхенчхане российские хоккеисты переиграли Германию в решающем матче.