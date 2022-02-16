Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
3:1
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|1/4 финала
Атлетико М
Сегодня
21:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|21-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Определился соперник сборной России по хоккею в полуфинале Олимпиады

Швеция обыграла Канаду и сыграет с Россией в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сборная Швеции по хоккею обыграла Канаду в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Таким образом, определился соперник сборной России в полуфинале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шведы победили соперников со счетом 2:0. Первую шайбу в матче забросил шведский форвард ЦСКА Лукас Вальмарк, а в концовке отличился Антон Ландер. В полуфинале шведы встретятся с российской командой.

Матч полуфинала пройдет 18 февраля. Время начала встречи — 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сойдутся сборные Финляндии и Словакии. Матч также состоится 18 февраля, в 7:10 по московскому времени.

Сборная России в четвертьфинале сломила сопротивление команды Дании. Отечественные хоккеисты переиграли соперников со счетом 3:1. Словакия на пути к полуфиналу победила сборную США. Финляндия оказалась сильнее сборной Швейцарии.

Сборная России — действующий чемпион олимпийского турнира. На Играх в Пхенчхане российские хоккеисты переиграли Германию в решающем матче.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности
Уральский миллиардер предложил отменить государственные льготы для россиян
Казахстан на государственном уровне утвердит стандарт халяльной продукции
Найден способ снизить цены на стройматериалы
Призерка Олимпиады в Пекине получила две квартиры в Сочи
Столтенберг оценил вероятность развертывания вооружения НАТО на Украине
Психолог раскрыла общие для психических расстройств симптомы
Рыбак поймал на самодельную удочку огромную форель и побил рекорд
Адвокат назвал вздором оправдания Джонсона о вечеринках во время локдауна
Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.