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США предрекли «разрушительные последствия» войны на Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил о разрушительных последствиях войны на Украине для России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война на Украине может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом он сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Блинкен заявил, что война на Украине стала бы «серьезным вызовом» для международного сообщества. По его мнению, эскалация кризиса в стране является «поводом для беспокойства» для всего мира.

«Нет никаких сомнений в том, что война имела бы ужасные, разрушительные последствия, в первую очередь для ни в чем не виновных украинцев. И это имело бы последствия, разумеется, для России в виде серьезных санкций», — предрек американский госсекретарь.

В том же интервью Блинкен оценил ответ России по гарантиям безопасности. По его мнению, позиция Москвы противоречит основным принципам США. В частности, Вашингтон не согласен отказаться от политики «открытых дверей» НАТО. Кроме того, США выступают против возвращения альянса на позиции до 1997 года.

Марина Совина
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