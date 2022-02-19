Шольц обсудил с Байденом ситуацию вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в формате телеконференции ситуацию на Украине с президентом США Джо Байденом и другими европейскими и трансатлантическими партнерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Канцлер Шольц обсудил сегодня вечером в формате телеконференции с президентом США Джо Байденом и другими европейскими и трансатлантическими партнерами ситуацию на и вокруг Украины», - заявил Хебештрайт.

Помимо Шольца и Байдена, в переговорах приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда, премьер-министры Италии, Великобритании, Канады Марио Драги, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной и не идет на деэскалацию ситуации. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что обеспокоенность Вашингтона относительно Украины не уменьшилась ни на йоту.