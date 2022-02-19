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Последствия мощного шторма в российском городе сняли на видео

В Калининграде циклон повалил десятки деревьев и повредил автомобили

В Калининграде шторм повалил около 20 деревьев и повредил шесть автомобилей. Видео последствий мощного циклона опубликовано на YouTube-канале «Вести Калининград».

На кадрах видно, что в российском городе на машины упало дерево — оно повредило стекла и корпуса автомобилей.

«В городе в общей сложности повалены 19 деревьев. В том числе поступили сообщения об их падении на тротуары, проезжую часть, провода троллейбусной линии, шесть автомобилей», — сообщил источник ТАСС в городской администрации.

В пятницу, 18 февраля, главное региональное управление МЧС предупредило о шторме с порывами ветра до 27 метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что на Калининградскую область обрушатся суперциклоны «Иления» и «Юнис». По его словам, 19 февраля на побережье Балтийского моря ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду.

Анастасия Шейкина
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