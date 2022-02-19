В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой

Устаревшая российская техника вряд ли может «видеть» современные американские подводные лодки, пишет журнал Popular Mechanics.

Таким образом в американском издании прокомментировали сообщения российской прессы, в которых говорилось об обнаружении в российских территориальных водах фрегатом «Маршал Шапошников» и противолодочным самолетом средней дальности Ил-38 субмарины из США.

Журнал напоминает, что «Маршал Шапошников» построен в 1985 году, а Ил-38 датируется 1970-ми годами. «Кажется маловероятным, что такое сочетание устаревшей военной техники могло бы обнаружить, отследить подводную лодку типа Virginia», — заявляет издание.

В Popular Mechanics уверены, что сообщение об обнаружении Россией американской субмарины «было придумано для того, чтобы произвести большой фурор в то время, когда внимание всего мира было приковано к Украине».

В феврале сообщалось, что российские военные засекли американскую подводную лодку возле курильского острова Уруп. Утверждается, что американская субмарина сначала проигнорировала требование покинуть российские территориальные воды, но после применения «соответствующих средств» вынуждена была покинуть их.