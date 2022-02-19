Раскрыта главная загадка египетских пирамид

Пирамиды являются уникальным явлением как для мировой культуры, так и для самого Египта. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. Он также раскрыл главную загадку этих сооружений, ответив на вопрос об их предназначении. По словам ученого, пирамиды были жертвой египтян Демиургу, чтобы тот возродил мир в его первозданном виде.

Ритм реки

По словам Орехова, предки египтян обитали в пустынях и были достаточно примитивными. Постепенно часть этих людей перебралась из района Сахары в сторону востока и поселилась вблизи бассейна реки Нил, которая впоследствии сформировала египетскую цивилизацию. Они активно вовлекали бассейн реки в свой хозяйственный оборот: занимались рыболовством, использовали реку для сообщения между населенными пунктами, возделывали почву, которая обнажалась при спаде уровня воды, пасли в этих местах рогатый скот.

Так их жизнь становится полностью зависимой от реки. Египтяне даже начинают делить год на три сезона в зависимости от ее ритма, отметил египтолог: «Первый — это половодье "ахет", потом сезон выхождения "перет", когда земля появляется из-под воды, и сезон сухости "шему"».

Когда происходят изменения в климате, и саванна еще сильнее высыхает, они начинают осознавать, что сильно привязаны к Нилу, и в этот период, по словам Орехова, возникают попытки заняться ирригацией: египтяне пытаются задержать воду, когда река высыхает, создают резервуары, переходят от собирательства к производству пищи и таким образом переходят к оседлому образу жизни. Кроме того, Нил ведет себя непредсказуемо, паводки могли смыть все, к чему приложил руку человек, поэтому надо было учиться защищаться не только от соседних племен, с которыми происходила борьба за земли, но и от реки.

Возникает представление о формировании некого института, который будет все это регулировать. Это примитивное государство занимается обузданием большой реки, и те, кто стоят у руля, по сути как божества, потому что укротить реку было очень тяжело Роман Орехов ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН

Боги устали

Египтяне зависели не только от реки, но и от воли богов, которые, с их точки зрения, управляли мирозданием, природой, рассказал Орехов. Наиболее важными из них считались Сириус, являвшийся предвестником половодья, Ра — бог плодородия, который породил мир, используя акт мастурбации.

По логике примитивного африканского сознания, любой бог тратил силы на порождение мира и уставал, поэтому требовалось умилостивить богов, постоянно подпитывать их жертвоприношениями, чтобы они поддерживали вселенский порядок, давали хорошие урожаи, а Нил был высоким.

Когда паводки Нила начинают стремительно сокращаться, для египтян это, прежде всего, значит, что они что-то делают не так. По словам Орехова, сталкиваясь с такого рода проблемами, они привычно пытаются их решить при помощи жертвоприношений. «Но, чтобы приплод был хороший, нужно было, чтобы был высокий Нил, то есть они попали в своеобразную ловушку, поэтому им требовался какой-то экстренный шаг, чтобы каким-то образом вернуть мир к своему началу», — рассказал египтолог.

Предназначение пирамид

Так как у истоков творения, согласно идеологии египтян, стоял Демиург, первые пирамиды были призваны символизировать возрождение именно этого божества, это была жертва творцу, попытка дать ему силы, чтобы он снова возродил мир, тот мир, в котором были паводки. «У них была идея, что, создав пирамиду, они могут вернуть мир в некое состояние изначальной гармонии, то есть это не была просто царская могила, поскольку царь воплощал собой божество, таким образом пирамидный культ слился с царским культом», — объяснил Орехов.

По его словам, играл роль для египтян и размер пирамид, они считали, что чем больше по размеру будет памятник, тем большую волю выражает народ, чтобы вернуть мир в состояние изначальной гармонии. Самые крупные пирамиды были построены при царе Снофру (царствовал в 2613-2589 годах до нашей эры), когда уровень Нила начал стремительно сокращаться. Затем сменивший его царь Хуфу (правил в 2589-2566 годах до нашей эры) строит самую большую пирамиду, высотой около 150 метров.

Попытки сделать пирамиды все крупнее и крупнее заканчиваются, когда с этим перестает справляться экономика. В эпоху V — VI династий (2498-2181 годы до нашей эры) египтяне приходят к оптимальной высоте пирамиды — это около 70 метров, и продолжают их возводить в ожидании эффекта.

Пирамидная идеология держится на протяжении 150 лет, потом начинается самый опасный период — стагнация, потому что Нил опускается до самого низкого уровня, получается, что идеология себя не оправдала, и начинается крушение Древнего царства Роман Орехов ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН

Форма пирамид

Помимо пирамид египтяне воздвигали многочисленные столбы и шесты. В основе всех этих сооружений, по словам Орехова, был важный для африканской традиции фаллический символ. «Это символ пробуждения, восстановления силы, то есть их воздвигали, чтобы была потенция у божества, чтобы она сохранялась», — отметил ученый.

По его мнению, воздвигая пирамиды, египетское общество перепрыгнуло сразу несколько стадий развития именно потому, что природа не оставила им шанса, и они были вынуждены бороться за свое место. Однако сознание этого народа осталось на том же, первобытном уровне, поэтому воплощенные ими в камне идеи сохранились до наших дней и поражают умы современников.

Ранее россиянка, купившая тур в бюджетный отель Египта с сомнительной репутацией всего за 39 тысяч рублей, рассказала о его плюсах.