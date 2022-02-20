Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил наличие негативных эффектов от прививки против COVID-19 у детей в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, вакцинация от коронавируса не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела. «Никаких негативных последствий. Сейчас хорошо известно, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни», — сказал глава центра.

Он добавил, что ученые имели некоторые трудности при наборе детей 6-11 лет для проведения клинических испытаний вакцины, поскольку практически у всех имеются антитела.

РАнее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что прививку от коронавируса в России получила 41 тысяча детей в возрасте от 12 до 17 лет. При этом рост количества госпитализаций среди детей, по словам министра, за неделю составил 28 процентов.