В России упала стоимость ипотеки

Полная стоимость ипотеки в России в январе резко снизилась до 9,2 процента, однако скоро этот тренд развернется и показатель может достичь 15 процентов. Об этом рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, этот показатель в январе снизился на 3,8 процентного пункта — до 9,2 процента. Месяцем ранее полная стоимость ипотечного кредита в России составляла 13 процентов, что было максимумом с 2015 года.

Как пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин, снижение ПСК по ипотеке в январе нынешнего года по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано, в первую очередь, с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне. «Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок», — пояснил специалист.

При этом другим драйвером снижения показателя оказались показателя стали программы субсидирования и поддержки ипотечного кредитования. Лагуткин предположил, что, вероятно, падение в январе – это временный фактор, который будет нивелирован в ближайшее время. «Значение ПСК вернётся к уже показанным 13 процентов и вполне может достичь 15 процентов», — пояснил он.

Ранее в феврале аналитики отметили, что россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку. Средний срок жилищного кредита в январе 2022 года достиг 20 лет. Эксперты связали такую динамику с ростом цен на недвижимость и повышением банками ипотечных ставок по базовым программам.