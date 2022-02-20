Украина обвинила ЛНР в обстреле Луганска

Украина обвинила власти ЛНР в обстреле Луганска. Об этом штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил в своем Facebook.

По утверждению ВСУ, войска самопровозглашенной республики открыли огонь из тяжелого вооружения из населенного пункта Лобачево в направлении собственной столицы. «Подразделения ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, а также продолжают использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации, — заявили в ООС. — Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией».

При этом в Киеве заявили, что подтверждают свою приверженность Минским соглашениям и соблюдению норм международного гуманитарного права.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские военные 42 раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с начала суток. Он уточнил, что подсчитывалось количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Филипоненко добавил, что украинские военные обстреливают территорию республики из артиллерийских калибров, запрещенных Минскими соглашениями.