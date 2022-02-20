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Политолог рассказал о приближении Украины к «точке невозврата»

Политолог Абзалов заявил, что Украина прощупывает в Донбассе почву в поиске красных линий

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что Киев уже начал свое наступление на Донбасс, однако пока не получил на это необходимого ответа. Украина продолжает прощупывать почву в поиске красных линий, тем самым приближаясь к «точке невозврата», уверен эксперт.

«На самом деле ситуация очень серьезно обостряется, она сейчас происходит по усилению. Просто все ждут, где эта красная линия. Сначала ракетный обстрел, потом попытка разместиться в серой зоне, которой уже не осталось, и пройти чуть дальше, рассчитывая на то, где будет эта точка невозврата», — заявил политолог.

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Он также подчеркнул, что в Москве не видят ответных шагов от Вашингтона на отвод российских войск от границы с Украиной. Вместо этого Штаты рассказывают обратное — прибыло еще семь тысяч российских солдат. Политическая ситуация в настоящий момент такова, что отсутствие военных действий становится объяснить сложнее, чем их наличие, заключил Абзалов.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что в сейчас точно не ясно, что именно планирует Киев — провести крупную провокацию, или же решиться на полномасштабное наступление в Донбассе. Несмотря на это, для Украины есть и третий путь развития событий, который она может выбрать, уверен он.

Марина Совина
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