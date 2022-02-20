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Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов в Донбассе

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил обстрелы гражданских районов на востоке Украины
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Elyxandro Cegarra/ Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) осудил обстрелы гражданских районов и объектов в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, его слова приводятся на сайте Евросовета.

«ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права», — подчеркнул глава евродипломатии.

Евросоюз также приветствовал «сдержанную позицию» Украины на фоне обострения ситуации на востоке страны и подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ.

Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз отказывается верить в предупреждения лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе.

Марина Совина
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