Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов в Донбассе

Европейский союз (ЕС) осудил обстрелы гражданских районов и объектов в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, его слова приводятся на сайте Евросовета.

«ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права», — подчеркнул глава евродипломатии.

Евросоюз также приветствовал «сдержанную позицию» Украины на фоне обострения ситуации на востоке страны и подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ.

Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз отказывается верить в предупреждения лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе.