Глава МЧС ДНР проверил работу приграничного пункта для беженцев

Глава МЧС непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий проверил работу приграничного пункта для беженцев на таможенном пункте пропуска (ТПП) «Успенка». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Силами МЧС был развернут городок жизнеобеспечения, предназначенный для оказания помощи эвакуируемым гражданам. Там размещены места отдыха, обогрева и оказания первой медицинской помощи.

На пункте круглосуточно дежурят сотрудники ведомства и курсанты Академии гражданской защиты, привлечено четыре единицы техники и 43 человека личного состава.

Кострубицкий акцентировал особое внимание на предоставлении медицинской помощи населению, а также психологической поддержки эвакуируемых жителей ДНР. Он отметил, что спасатели помогают женщинам и пожилым людям переносить их вещи.

Ранее МЧС России пообещало вести эвакуацию беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) круглосуточно в соответствии с намеченными оперативными планами. Решение было принято по итогам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС Александра Чуприяна.

