Британия ужесточит законодательство по борьбе со шпионажем из-за России

Глава МВД Великобратании Прити Пател заявила об ужесточении законодательства по борьбе со шпионажем. По ее словам, правительство выступит с инициативой из-за усиления активности России, которая якобы угрожает национальной безопасности Соединенного королевства. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

Министр внутренних дел указала, что будет использовать все свои полномочия против физических лиц, которые пытаются нанести ущерб государству и демократии. Она добавила, что причастные к преступлениям представляют угрозу для внутренней и глобальной безопасности, поэтому Лондон и союзники по всему миру будут использовать законы и рычаги миграционного управления против них.

«Но я пойду еще дальше и представлю законопроект, полностью пересматривающий наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновляющий наши устаревшие законы о шпионаже», — подчеркнула Пател.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон планирует запретить въезд и перемещение капитала российским олигархам в случае вторжения на Украину. Она добавила, что существуют планы усложнить российским компаниям доступ на рынок капитала и рынок суверенных долгов.

