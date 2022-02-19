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Великобритания пригрозила запретить въезд российским олигархам

Глава МИД Британии Трасс предложила запретить поездки и перемещение капитала олигархам РФ
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Mark Thomas/ Globallookpress.com

Великобритания пригрозила запретить въезд и перемещение капитала российским олигархам, подобное предложение в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразила глава британского МИД Лиз Трасс, ее слова приводит РИА Новости.

«Я слышала, что президент [Украины Владимир] Зеленский говорил о санкциях, мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки», — подчеркнула министр иностранных дел.

Трасс добавила, что Великобритания планирует усложнить российским компаниям доступ на рынок капитала и рынок суверенных долгов.

Ранее, 17 февраля, Reuters писал, что глава британского МИД собирается пригрозить России тяжелыми последствиями для экономики страны и статусом международного изгоя во время своего визита на Украину.

Марина Совина
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