Великобритания пригрозила запретить въезд российским олигархам

Великобритания пригрозила запретить въезд и перемещение капитала российским олигархам, подобное предложение в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразила глава британского МИД Лиз Трасс, ее слова приводит РИА Новости.

«Я слышала, что президент [Украины Владимир] Зеленский говорил о санкциях, мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки», — подчеркнула министр иностранных дел.

Трасс добавила, что Великобритания планирует усложнить российским компаниям доступ на рынок капитала и рынок суверенных долгов.

Ранее, 17 февраля, Reuters писал, что глава британского МИД собирается пригрозить России тяжелыми последствиями для экономики страны и статусом международного изгоя во время своего визита на Украину.

